Juventusnews24.com - Tudor Juventus, Giuntoli spiega la scelta: «Siamo andati subito su di lui, non solo per il suo passato alla Juve. Vi svelo perché»

di RedazioneNews24hato i motivi delladel tecnico croato. Le parole in conferenza stampaPrima della conferenza di presentazione di Igor, ha preso la parola il Football Director dellaCristiano. Il dirigente bianconero hato così laricaduta sul tecnico croato.– «Le nostre scelte sono andatesu Igor, nonper il suoma anche per le sue qualità tecniche, umane e morali. Igor rimarrà con noi finofine della stagione, compreso il Mondiale per Club».LE PAROLE DIPRIMA DELLA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DILeggi sunews24.com