Juventusnews24.com - Tudor Juventus, è il traghettatore per eccellenza: raddoppia la media punti del precedente allenatore! Quei dati fanno ben sperare

di RedazioneNews24, è ilper: tutte le incredibili statistiche del nuovobianconeroPer la quinta volta in carriera Igorè stato chiamato a stagione in corso per prendere in eredità delle situazioni complicate. Con l'Udinese, la Lazio e il Verona, come riportato da Tuttosport, hato ladell'.È ilperfetto per la Juve che ha salutato Thiago Motta. In vista dell'esordio contro il Genoa un altro dato molto positivo:non ha mai perso all'esordio in una nuova esperienza.