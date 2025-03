Internews24.com - Tudor Juve, spunta il simpatico retroscena con Thuram: ecco cos’è successo col fratello di Marcus

di Redazioneiltra il nuovo allenatore bianconero e Khephrencoldi, questo pomeriggio il tecnico bianconero si è presentato in conferenza stampa. Tra le varie parole ha raccontato anche uncon Khephren e Lillian(rispettivamentee padre dell’attaccante dell’Inter). Le parole raccolte dantusNews24:SU–«Ieri ho sentito Lilian, mi ha detto che se fa qualcosa di sbagliato dagli subito uno schiaffo. No, è educato mi han parlato tutti bene. Khephren è forte, lo conosco da Nizza, è umile, si mette a disposizione. Kolo è fortissimo, ci siamo conosciuti ieri. Sono contento di averlo, cercheremo di usarlo nel miglior modo possibile per la squadra».