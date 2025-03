Juventusnews24.com - Tudor Juve, difesa a tre con il nuovo mister? Bremer si espone: ecco cosa filtra sul cambio di modulo

di RedazionentusNews24a tre con il? Tutte le dichiarazioni di Gleisonsul possibileIl difensore dellaGleisonha parlato a Sky Sport per analizzare quello che potrebbe essere ilutilizzato dal neo allenatore bianconero Igor.SU– «Mi ha chiesto come stavo e se potevo rientrare, gli ho detto che è ancora presto. Ma sono lì per tifare la squadra e speriamo che centreremo la Champions.? Non abbiamo parlato di questo. Lui è un allenatore che punta sullaa tre, penso punterà su quello».L’INTERVISTA DI GLEISONA SKY SPORTLeggi suntusnews24.com