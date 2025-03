Juventusnews24.com - Tudor e la novità tattica della difesa a tre: subito un cambio netto per la sua Juventus? Quale idea ha in mente il nuovo allenatore

di RedazioneNews24e laa tre: la rivelazione in conferenza stampa sul possibiledi moduloNella conferenza stampa di presentazione, iltecnicoJuve Igorha parlato anche del possibiledi modulo. Le dichiarazioni del neobianconero.A TRE – «Ho fatto laa quattro, a tre, pressing a uomo, a zona. C’è l’importanza di quello, è importante tutto, ma bisogna trovare l’assetto giusto per i giocatori che hai. Non fa quello la differenza, ma la voglia, lo spirito di sacrificio, lo stile. È tutto un compito dell’trasmettere quelle cose là».LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI IGORLeggi sunews24.com