Juventusnews24.com - Tudor, confessione di spogliatoio alla Juventus: «Vi svelo cosa successe quella volta con Zidane e Del Piero»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Juve, ha parlato così die Del. Le sue dichiarazioniNella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Juve, Igorha confessato anche due aneddoti relativisua esperienza da calciatore a Torino su Zinedinee Alessandro Del. Le sue dichiarazioni.RICORDIJUVE – «Ho 20 anni, c’ènello, devo aspettare per la terapia. È il mio turno, ma arriva Zizou e gli dico di andare lui e mi prende e mi fa ‘Nono vai te’. Poi un’altra: tolgo le calze, le butto lì e arriva Delprende le calze e mi dice di non buttarle così, che non mi costava niente. Sono due cose belle di quello che è, dell’umiltà».LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DIJUVELeggi sunews24.