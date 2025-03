Ilnapolista.it - Tudor: «Ci vorranno 2/3 settimane per adattare la Juventus alla mia tattica. Locatelli sarà il capitano»

Leggi su Ilnapolista.it

La conferenza stampa di presentazione di Igor, nuovo allenatore della: «Ci2/3perlamiail»Prende la parola Giuntoli:«Volevo ringraziare Thiago Motta e il suo staff per il grande lavoro in questi mesi. Volevo fare chiarezza anche sul rapporto con Thiago che rimarrà di grande stima e confronto quotidiano. Per le mie parole nel post gara di Firenze, noi ci siamo presi del tempo per riflettere e abbiamo deciso di dare una sterzata per la squadra e per la. La nostra scelta è andata subito su Igor soprattutto per le sue qualità tecniche e morali. Igor rimarrà con noi finofine della stagione, compreso il Mondiale per club. Poi ci incontreremo e la speranza è quella di andare avanti insieme.