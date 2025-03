Ilfattoquotidiano.it - Tudor: “Alla Juve ho imparato da Lippi e Capello. Ieri ho sentito Lilian Thuram. E ho scelto il capitano”

“Credo tanto in questa squadra. C’è stato poco tempo per lavorare, ma non ci sono scuse. Nella mia vita non ne ho mai cercate e dai giocatori chiedo responsabilità“. Una delle principali critiche fatte ai calciatori dellantus sotto la gestione di Thiago Motta riguardava proprio il senso di responsabilità. Prendere l’iniziativa, trascinare la squadra anche a costo di correre qualche rischio. Tutto per un solo obiettivo, quello che lantus ha da sempre nel suo Dna: la vittoria. Lo sa bene Igorche durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico dei bianconeri ha parlato proprio di questo aspetto: “Quic’è una cultura del lavoro che ho appreso vivendo per 7-8 anni questo ambiente da calciatore, vedendo l’umiltà di gente come Del Piero, Zidane e Montero.