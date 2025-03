Ilgiorno.it - Tubi rotti, spazzatura e muffa sui muri: la mostra fotografica (con aperitivo e musica) degli inquilini delle Torri Bianche del Gratosoglio

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 27 marzo 2025 – Controsoffitti crollati, cantine allagate, cumuli d’immondizia in strada,sfigurati da infiltrazioni d’acqua e muffe. Dimenticatevi per un momento le grandi mostre di Palazzo Reale e tenetevi liberi il pomeriggio del 13 aprile, quando sarà inaugurata la rassegna, un viaggio nel degradocase popolari” allestita all’esternodi via Saponaro 36, a ridosso di via dei Missaglia nel quartiere dell’estrema periferia sud di Milano. Ad allestirla sono i comitatidi treottoda 16 piani realizzate negli anni Settanta. Quelle rimaste ancora “popolari”, gestite quindi dall’Aler, a differenzaaltre cinque i cui appartamenti sono stati negli anni venduti ai privati. “Viviamo in un contesto che negli ultimi anni è peggiorato in misura esponenziale – racconta unapromotrici della, Cristina Lenoci – e che ora è diventato insostenibile, non possiamo più vivere in queste condizioni.