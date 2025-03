Ilfattoquotidiano.it - Trump scommette tutto sulla Russia per isolare la Cina: ma può essere un boomerang

l’ha fatta semplice, quasi troppo. Intervistato da Tucker Carlson, giornalista di destra filo-Putin licenziato da Fox News, lui che considera gli europei “parassiti” e l’Europa un blocco di nazioni “nato per fotterci”, ha dichiarato che è stato Biden per primo (preda dell’Alzheimer o del Deep State?) ad aver spintotra le braccia l’una dell’altra. E che toccherà a lui, n. 47, il prescelto, separarle. Tradotto: Putin va riportato a bordo, costi quel che costi, deve avere persino la sedia al tavolo del G8, diamogliquel che vuole, in Ucraina e oltre: è lache va isolata come ai bei tempi di Nixon. Perché Mosca e Pechino insieme, not good for America. Già,teme la.Ma anche nei mercati rionali sanno che il mondo non è più quello degli anni 70. Allorae U si odiavano cordialmente e la politica nixoniana del ping pong aveva un senso, oggi Pechino e Mosca vantano un’amicizia ‘senza limiti’, non esattamente complici ma, un po’ per scelta e un po’ per necessità, hanno un’alleanza solida.