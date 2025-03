Quotidiano.net - Trump minaccia Canada e Ue: “Nuovi dazi se si alleano contro Usa”. La Cina non tratta su TikTok- Giù le Borse europee

Leggi su Quotidiano.net

Washington, 27 marzo 2025 – Una cosa è certa, con Donaldnon ci si annoia mai. Ogni giorno c’è un annuncio dopo l’altro, un rilancio dopo l’altro. E dopo aver annunciato l’introduzione didel 25% sulle auto importante negli Usa, è passato are nuove misure protezionistichee Ue qualora si coalizzassero per attuaremisure nei confronti degli Usa. Ma non solo. Le minacce a Usa e"Se l'Unione Europea collabora con ilper danneggiare economicamente gli Stati Uniti, verranno imposte tariffe su larga scala, molto più elevate di quelle attualmente previste, su entrambi, per proteggere il migliore amico che ciascuno di questi due Paesi abbia mai avuto!". E' quanto ha scritto il presidente degli Stati Uniti Donaldsul social Truth. Come già per iintrodotti (e in alcuni casi tolti) negli scorsi mesi l’impressione è però cheutilizzi le tariffe sulle importazioni come strumento “di ricatto” perre (come successo ad esempio con il Messico) su varie questioni internazionali.