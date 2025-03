Metropolitanmagazine.it - Trump insiste sulla Groenlandia: «Ci serve, sarà nostra»

Donaldnon arretra di un millimetro e continua are sull’importanza di annettere laagli Stati Uniti. Durante un’intervista con il podcaster Vince Coglianese, il presidente ha rincarato la dose: «Abbiamo bisogno dellaper la sicurezza internazionale. Ne abbiamo bisogno. Dobbiamo averla. Mi dispiace metterla in questo modo, ma dobbiamo averla». Le sue ultime dichiarazioni arrivano alla vigilia della visita del vice JD Vance e di sua moglie sull’isola, a tutti gli effetti territorio danese, prevista per domani, 28 marzoNei programmi iniziali, solo la second lady Usha avrebbe dovuto partecipare a questo viaggio e assistere, tra gli altri eventi, a una popolare gara di slitte trainate da cani. In seguito ad alcune proteste da parte di Copenhagen, anche Vance ha deciso di prendere parte alla spedizione, scatenando ulteriori polemiche.