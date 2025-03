Liberoquotidiano.it - Trump, i dazi sull'auto e gli errori dell'Unione europea

Leggi su Liberoquotidiano.it

Mario Draghi fa sapere da Hong Kong che per l'Europa «il tempo è scaduto», ma in realtà la data di scadenza risale a non meno di venticinque anni fa, quando durante l'ascesae aziende hi-techa Silicon Valley il Vecchio Continente smarrì la mappa'innovazione, quella che oggi guida la manifattura e i servizi, la difesa e la logistica, la finanza e lo spettacolo. Era il tempo in cui si cantilenava - con la stupidità di chi crede di saperla lunga - che «piccolo è bello», così la nostra industria è rimasta un parco di nani da giardino circondato da un universo di titani. L'si è concentrataa costruzione di uno Stato etico e burocratico, un mostro di regolamenti, mentre la fabbrica del mondo si spostava da altre parti, con effetti che ora graffiano la pelle dei nostri figli.