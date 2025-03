Panorama.it - Trump: i dazi sull’auto colpiscono anche l’Europa

Donaldtira dritto sui. Ieri, il presidente americano ha infatti annunciato tariffe del 25% sull’importazione di automobili e dei loro pezzi di ricambio. Le prime entreranno in vigore il 3 aprile, le seconde invece entro i primi giorni di maggio.Si tratta di misure significative, visto che circa la metà delle automobili vendute negli Stati Uniti l’anno scorso erano di importazione. In particolare, Washington ha importato circa 290 miliardi di dollari in auto. Sotto questo aspetto, i Paesi maggiormente colpiti dai nuovisaranno Messico, Corea del Sud, Giappone, Canada e Germania. Il Messico, in particolare, rappresenta il maggiore esportatore di automobili negli Stati Uniti. Guardando invece all’Unione europea, è l’asse franco-tedesco a tremare maggiormente.“Se l’Unione Europea collabora con il Canada per danneggiare economicamente gli Stati Uniti, verranno imposte tariffe su larga scala, molto più elevate di quelle attualmente previste, su entrambi i Paesi, per proteggere il migliore amico che ciascuno di questi due Paesi abbia mai avuto”, ha tuonatopoche ore fa, criticando un eventuale coordinamento tra Bruxelles e Ottawa per reagire ai nuoviamericani.