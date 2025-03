Iodonna.it - Trump ha annunciato che gli Usa imporranno dazi del 25% sulle auto importate dal 2 aprile, ma non su quelle di aziende estere negli USA.

Leggi su Iodonna.it

Washington, 27 mar. (askanews) – Il Presidente degli Stati Uniti, Donaldhache gli Usadel 25%dal 2. Il Presidente degli Stati Uniti, Donalddel 25%, ma non sudicostruiteUsa. Leggi anche › Google Maps obbedisce all’ordine di: il Golfo del Messico diventa Golfo d’America «Moltemobilistiche straniere, moltesaranno in ottima forma, perché hanno già costruito i loro impianti, ma sono sottoutilizzati, quindi saranno in grado di espanderli in modo economico e veloce», ha detto.iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articoloconferma idel 25%iO Donna.