Ilprimatonazionale.it - Trump dichiara guerra all’industria europea: si apre il fronte occidentale

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 27 mar – Mentre l’Europa cerca di mantenere rapporti commerciali equilibrati con gli Stati Uniti, Donaldtorna all’attacco con una politica economica aggressiva e pericolosa. La sua decisione di imporre un dazio del 25% sulle importazioni di automobili europee rappresenta un colpo durissimo per il nostro comparto industriale, colpendo in particolare l’Italia e la Germania.L’Italia nel mirino diLe esportazioni italiane di automobili negli USA rappresentano una fetta significativa della nostra economia, con marchi storici come Ferrari, Maserati e Alfa Romeo che da decenni contribuiscono al prestigio del Made in Italy nel mondo. Con questi dazi,non sta solo penalizzando le nostre aziende, ma sta tentando di minare la competitivitàa vantaggio di una produzione americana che fatica a reggere il confronto in termini di qualità e innovazione.