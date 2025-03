Quifinanza.it - Trump, dazi sulle auto al 25%: salve le straniere made in Usa. La risposta dell’Ue

Dal 2 aprile lemobili prodotte fuori dagli Stati Uniti saranno gravate da una tariffa del 25%. La decisione, proclamata dallo Studio Ovale, segna l’ennesimo colpo di martello sul tavolo delle relazioni commerciali internazionali.ha ribattezzato la data come il giorno della “liberazione dell’America”, ma più che una festa, si profila come l’inizio di una lunga serie di battaglie doganali. L’ex presidente, tornato in carica, ha deciso di includere nell’elenco dei colpiti anche quindici nazioni ree, a suo dire, di aver approfittato degli Stati Uniti.Durante la dichiarazione ufficiale, ha specificato che icolpiranno ognicostruita al di fuori degli Stati Uniti, ma non verranno applicati alle vettureprodotte all’interno del territorio americano. Stellantis ad esempio, che grazie agli impianti produttivi già attivi negli Stati Uniti potrà evitare di finire nel mirino della nuova stangata tariffaria.