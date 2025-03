Tpi.it - Trump: “Dazi del 25% sulle auto”. E minaccia Europa e Canada

Leggi su Tpi.it

Il presidente degli Stati Uniti Donaldannunciadel 25%importazioni dimobili, camion leggeri e dei relativi pezzi di ricambio. La misura, afferma la Casa Bianca in una nota, “proteggerà e rafforzerà il settoremobilistico statunitense”, un’industria “fondamentale per la sicurezza nazionale e compromessa dalle importazioni eccessive cheno la base industriale nazionale e le catene di approvvigionamento americane”. Il timore di molti analisti, peraltro, è che il provvedimento possa danneggiare sia le aziende estere che esportano negli Usa sia il settoremobilistico statunitense, che proprio a causa deipotrebbe registrare forti rialzi dei prezzi.Le tariffe sui veicoli entreranno in vigore il 3 aprile, ventiquattro ore dopo il cosiddetto “giorno della liberazione” che vedrà scattarenei confronti dell’Unione europea e di altri 14 Paesi che presentano significativi squilibri nella bilancia commerciale con gli Stati Uniti.