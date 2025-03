Quotidiano.net - Trump cala la scure sull’auto: "Dazi del 25% sui veicoli importati"

Donaldannunciadel 25% su tutte le auto importate dal 2 aprile. "È l’inizio della liberazione dell’America", ha detto. La mossa, nelle intenzioni del presidente americano, servirà a stimolare la produzione nazionale. "Ricominceremo a costruire automobili, cosa che sappiamo fare da molto tempo", ha dichiarato il tycoon. Le tariffe però saranno evitate per chi deciderà di produrre o di "venire a produrre" negli Stati Uniti. "Se chiederete un prestito per comprare un’auto – ha spiegato il presidente Usa in conferenza stampa agli americani – otterrete sicuramente un prezzo accettabile, basta che compriate auto prodotte qui". Questo il messaggio. Obiettivo "eccezionale", ha sottolineato ancora, quello dell’ordine esecutivo firmato ieri. Prima dell’annuncio, era bastata la sola notizia dell’imposizione di nuovia far crollare Wall Street che ha chiuso in rosso ("Se la caverà", ha commentato) e la maggior parte delle azioni delle case automobilistiche hanno lasciato sul terreno circa il 2%: General Motors ha perso oltre il 3% e Stellantis, proprietaria di Jeep e Chrysler, il 3,2%.