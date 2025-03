Linkiesta.it - Trump annuncia il venticinque per cento dei dazi sulle auto importate negli Stati Uniti

Donaldhato che a partire dal 2 aprile entreranno in vigoredelpersu tutte lemobili e componentiimportati. Le tariffe saranno permanenti e non riguarderanno i veicoli interamente prodotti sul suolo americano. «Chi ha impiantine beneficerà», ha detto, che ha definito la misura «l’inizio della liberazione dell’America». Le nuove tariffe saranno imposte sulla base della Sezione 232 del Trade Expansion Act, una disposizione legata alla sicurezza nazionale già utilizzata dal presidente deglinel suo primo mandato.I mercati finanziari hanno reagito negativamente all’annuncio. Le principali casemobilistiche hanno registrato forti cali in Borsa: General Motors ha perso oltre il sette pernel dopo mercato, Ford e Stellantis più del quattro per