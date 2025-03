Unlimitednews.it - Trump annuncia “Dazi del 25% sulle auto prodotte fuori dagli Usa”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – All’evento del Women’s History Month è poi seguita la conferenza stampa in cui il presidentehato l’imposizione didel 25% su tutte lenonnegli Stati Uniti. “E’ l’inizio della liberazione dell’America – ha detto il capo della Casa Bianca -. Ci riprendiamo i soldi che ci sono stati portati via da altri Paesi”. Per i cittadini degli Usa che comprerannoamericane saranno previste deduzioni fiscali, ha aggiuntondo che iimportate entreranno in vigore “dal 2 aprile”.Secondo il presidente l’imposizione di nuove tariffeporterà “alla costruzione di numerosi impianti, in particolare di fabbriche dimobili”. Ientreranno in vigore a partire dal 2 aprile e secondo quantoto dasaranno permanenti per il resto del suo mandato.