Modenatoday.it - Truffano un disabile, lo pestano e lo rapinano per poi abbandonarlo in strada. Arrestati

Leggi su Modenatoday.it

Ad inizio anno, precisamente nella giornata di venerdì 10 gennaio, si era verificata una grave rapina in zona Sacca. Vittima un 42enne di origine ucraina,e costretto a muoversi con un deambulatore. L'uomo era stato trovato ferito a bordo, in via del Mercato, dove era stato.