Oasport.it - Troppa Sabalenka per Jasmine Paolini: la corsa si ferma in semifinale a Miami

Siinil percorso dineiOpen 2025 di tennis: l’azzurra, numero 6 del seeding, cede nel penultimo atto alla numero 1 del mondo, la bielorussa Aryna, la quale si impone sul cemento outdoor della Florida (USA) del torneo di categoria WTA 1000 con un duplice 6-2, maturato in un’ora e tredici minuti di gioco. Per la bielorussa in finale l’avversaria sarà una tra la filippina Alexandra Eala e la statunitense Jessica Pegula.Nel primo set l’azzurra non concretizza una palla break ai vantaggi del game d’apertura, mentre la bielorussa si mostra più cinica, e nel quarto gioco trascinaai vantaggi ed alla prima occasione strappa il servizio all’azzurra.non concede occasioni di rientro all’italiana, invece nell’ottavo gioco è ancora la numero 1 WTA a portare l’azzurra ai vantaggi, punendola al primo set point per il 6-2 in 37?.