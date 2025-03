Sport.periodicodaily.com - Trentunesima giornata Basket Eurolega 2024/25: Bologna crolla a Belgrado

Quarta sconfitta consecutiva per la Virtus nella/25. Gli uomini di Ivanovic vengono travolti adalla Stella Rossa(88-52) che domina il match dall’inizio alla fine./25: STELLA ROSSA-VIRTUS88-52sempre più giù dopo l’ennesima sconfitta in quel di. I padroni di casa partono subito forte grazie a Miller-McIntrey e Petrusev che trascinano i suoi fino al 28-11 al termine del primo periodo. I felsinei non reagiscono e quindi anche nel secondo quarto il copione non cambia con i serbi che non si fermano chiudendo il primo tempo a anticipi 51-27.Al rientro in camponon reagisce e questo permette alla Stella Rossa di accelerare portandosi sul +30. Nel quarto finale Akele e Clayburn provano a rendere il passivo meno pesante per le V Nere, ma il distacco finale rimane notevole.