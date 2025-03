Ilrestodelcarlino.it - Tregua navale nel Mare Nero?: "Per il porto sarebbe positivo"

Unatra Russia e Ucraina nel Mar. Aldi Ravenna la notizia è accolta con grande interesse, anche se le divergenze tra Mosca e Kiev non mancano. "Prima della guerra i traffici dal Mar, in particolare cereali, argilla, ferro e concimi rappresentavano il 16,5% del totale deldi Ravenna, durante il conflitto sono scesi al 10%, con un parziale recupero di import dall’Ucraina nel 2023 e 2024 dovuto all’apertura del corridoio umanitario del grano. L’arrivo di argilla, di buona qualità, dal Donbass, si azzerò. Nel 2024 e nei primi tre mesi di quest’anno la situazione generale si è in parte stabilizzata, anche con una modesta ripresa dell’argilla. Sappiamo che i porti a ovest di Odessa, come Chornomorsk e quelli lungo l’estuario del Danubio sono operativi", commenta Mario Petrosino, direttore operativo dell’Autorità portuale.