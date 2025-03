Tre arresti per i lavoratori sfruttati e sottopagati nelle aziende del settore tessile

Leggi su Corrieretoscano.it

PRATO – Nuoviper lo sfruttamento della manodopera straniera a Prato. Al termine di una serie di indagini sono stati arrestati tre imprenditori (un uomo, classe 1966, e due donne, rispettivamente nate nel 1974 e nel 1986) di nazionalità cinese per occupazione di stranieri privi di permesso di soggiorno e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in quanto,loro imprese insediate a Prato e Carmignano, hanno impiegatostranieri presenti illegalmente sul territorio dello stato, tutti occupati senza contratto di lavoro e, di conseguenza, privi di qualsiasi tutela retributiva, previdenziale e assistenziale.Nei tre opifici sono stati individuati 25irregolari, tutti in condizioni di irregolarità sul territorio nazionale. I tresono stati convalidati dal Gip del tribunale di Prato.