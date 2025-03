Ilrestodelcarlino.it - Travolto sulle strisce. La tragedia di via Molinelli. Muore dopo 20 giorni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Non si è più svegliato dal coma Marco Govoni. L’altra notte il pensionato, 77 anni, si è spento nel letto dell’ospedale Maggiore, dove era ricoverato dallo scorso 6 marzo. Quel pomeriggio, mentre attraversava la strada davanti casa, in via, è stato investitoda un’auto condotta da una ottantenne, che adesso è indagata per omicidio stradale. Govoni è il primo pedone che perde la vita in un incidente in città dall’introduzione del limite dei 30 chilometri orari. Il figlio Fabio, che negli scorsiassieme al comitato Bologna 30 aveva manifestato per chiedere più controlli per far rispettare i limiti, adesso è stretto al dolore della sua famiglia. Della mamma Biancastella, della sorella. "Papà era stabile – racconta Fabio –, tanto che lo avevano trasferito dalla Rianimazione in reparto.