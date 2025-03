Lanazione.it - Travolse e uccise un uomo, dramma sulla Sarzanese. ‘Patteggia un anno e 6 mesi’

Buti (Pisa), 27 marzo 2025 – Una disperata corsa con Pegaso all’ospedale di Cisanello. Ma per Velio Giusti, 81 anni, che fu investitoValdera, nel tratto di strada dove si trovano la sua abitazione e le sua attività, il Bar La Ciona e il CionaMarket, non ci fu niente da fare. L’imprenditore morì durante il trasporto al pronto soccorso di Cisanello, dove i medici lo stavano attendendo dopo il tremendo incidente. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto con l’auto. Indagini e rilievi sull’incidente hportato al processo. Une 6 mesi di reclusione (pena sospesa) e sospensione della patente per 18 mesi, è quanto patteggiato ieri dal 67enne di Capri che sette mesi fa investì Giusti. L’incidente avvenne il 3 agosto 2024 in viaValdera. Il 67enne, alla guida di un Fiat Doblò – riferisce Giesse, gruppo specializzato nella gestione di incidenti stradali anche mortali – “stava guidando con direzione Bientina-Lucca”.