Trasporti viceministro Rixi | Giusto rende nota l’attività di Ansfisa

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – “E’rel'attività di un'agenzia così rilevante come, che sorveglia le opere stradali, ferroviarie e funiviarie. In questo momento il Paese è in un forte momento di rigenerazione di tutto il sistema infrastrutturale. Abbiamo deciso di implementare la capacità di, di fare rilevazioni, monitoraggio e di dotarla di strumenti .