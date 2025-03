Ilrestodelcarlino.it - Trasferta vietata a Venezia ai tifosi rossoblù residenti a Bologna e provincia

, 27 marzo 2025 – Arriva a due giorni dail via libera alla vendita dei biglietti del settore ospiti del Penzo. La questione tagliandi per iha tenuto banco fino ad oggi, con il match attenzionato dopo gli episodi avvenuti tra le due tifoserie in occasione della partita giocata nel maggio 2022. La sicurezza è rimasta al centro delle valutazioni delle autorità che alla fine hanno optato per la vendita del settore ospiti per i solial di fuori elladi, comunque con l’obbligo di possesso della fidelity card. Il prezzo dei tagliandi è fissato a 40 euro e comprende il servizio di trasporto acqueo dedicato dal Pala Expo Mestre allo Stadio Pier Luigi Penzo e viceversa. Il settore ha una capienza di 1.001 posti, con iche potranno acquistare il biglietto nei punti vendita designati oppure online.