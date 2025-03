Dayitalianews.com - Tragedia nel Mar Rosso: sottomarino turistico affonda, almeno 6 morti

Un grave incidente marittimo ha scosso la località egiziana di Hurghada, nel Mar, nella mattinata di oggi, 27 marzo. Il“Sinbad” si è inabissato a circa 20 metri di profondità, con 44 persone a bordo di diverse nazionalità. Il bilancio attuale conta 6 vittime, 9 feriti—di cui 4 in condizioni critiche—e 29 passeggeri salvati dai soccorritori.L’immersione si trasforma inLe cause dell’incidente non sono ancora del tutto chiare, ma secondo le prime ricostruzioni ilsi sarebbe incagliato sul fondale al largo di Hurghada durante un’escursione per ammirare la barriera corallina.Il quotidiano egiziano Al Masry Al Youm riferisce che la Direzione per la sicurezza del Marha ricevuto una segnalazione dell’mento vicino al porto, nei pressi dell’hotel Marina.