Tragedia nel calcio giovanile: muore Diego De Vivo, 14 anni, colpito da un malore improvviso

Il mondo delè in lutto per la prematura morte diDe, giovane promessa del Cantera Napoli, stroncato a soli 14da unnella serata di martedì 26 marzo. Il ragazzo stava per iniziare l’allenamento con la sua squadra quando, improvvisamente, ha avvertito un malessere e si è accasciato a terra sotto gli occhi increduli di compagni e allenatori. Nonostante i tentativi disperati di rianimarlo, non c’è stato nulla da fare.Un dramma inaspettato che ha sconvolto tutti., noto per la sua ottima salute e il suo impegno come atleta, era monitorato costantemente dal punto di vista medico. Lasi è consumata in pochi attimi, lasciando sgomenti i presenti. I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella sono intervenuti prontamente presso la struttura sportiva di strada comunale Selva Cafaro, ma per loro non c’era nulla da fare se non constatare la morte del ragazzo.