Tragedia in allenamento | muore a 14 anni in una scuola calcio a Napoli

Laè avvenuta a pochi passi dall’aeroporto internazionale di-Capodichino, ad inizioin luttoDoveva essere una giornata come un’altra, ma si è tramutata in unadavanti agli occhi di tutti. Diego De Vivo, ragazzino di 14pieno di sogni e speranze, si è spento improvvisamente nella struttura didella Cantera.Il giovane è stato colto da un malore ad inizio della sessione didi squadra. Sul campo in via strada comunale Selva Cafaro sono intervenuti anche carabinieri e una pattuglia mobile della zona diStella, come riporta la Repubblica.Canteraha diffuso la notizia attraverso i propri social, dichiarandosi fortemente scioccata per il tragico evento che ha portato via un giovanissimo calciatore.