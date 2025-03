Ilrestodelcarlino.it - Tragedia a Viserba. Stroncato da un malore mentre fa colazione al bar

Entra nel bar per fare, ma viene colto da une si accascia a terra, perdendo la vita. Non c’è stato nulla da fare per un riminese di 76 anni,da un attacco cardiaco l’altra mattina verso le 7.30. Nonostante i tentativi disperati di rianimarlo da parte degli operatori sanitari, il cuore dell’anziano purtroppo non ha ripreso a battere e così il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso. Unache si è consumata davanti agli occhi dei clienti del bar della stazione di, dove l’uomo era entrato come spesso succedeva per consumare la. Una routine giornaliera, che sfortuntamente è stata interrotta l’altro giorno da unimprovviso che non ha lasciato scampo al 76enne. L’allarme è scattato appunto nella prima mattinata di martedì, all’interno del locale situato in corrispondenza dello scalo ferroviario di