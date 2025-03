Abruzzo24ore.tv - Tragedia a Torino: autobus precipita nel Po, muore l'autista abruzzese Nicola Di Carlo

- Unturistico èto nel fiume Po a, causando la morte del conducente,Di, 64 anni, originario dell'Abruzzo e residente a Guglionesi, in provincia di Campobasso. Diera il fondatore della DiTours, un'azienda di trasporti specializzata in viaggi turistici e scolastici. L'incidente è avvenuto durante una manovra di retromarcia in piazza Vittorio Veneto. Il veicolo ha sfondato il parapetto lungo corso Cairoli,ndo nel fiume. Fortunatamente, al momento dell'accaduto, nessun passeggero era a bordo, evitando unaancora maggiore. ? Distava per recuperare una classe di studenti in visita al Museo Egizio di. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto l'muoversi in modo irregolare prima di sfondare il parapetto.