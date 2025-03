Lanazione.it - Tragedia a Spoleto: Laura Papadia morta per soffocamento. Lei voleva un figlio, lui no

(Perugia), 28 marzo 2025 – Le divergenze sul desiderio di maternità potrebbero essere alla base del femminicidio di, la donna di 36 anni rinvenuta senza vita in un'abitazione del centro storico di. Il marito, Nicola Gianluca Romita, 47 anni, di professione agente di commercio, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario. Le indagini continuano per chiarire il movente, ma il fatto che lei volesse diventare madre, mentre lui non desiderasse altri figli, potrebbe essere uno dei motivi principali che hanno spinto l’uomo ad ucciderla. L'intervento delle forze dell'ordine è stato innescato da una telefonata proveniente dalla Sardegna: l'ex moglie di Romita ha avvisato i carabinieri che l'uomo le aveva confessato l'omicidio della compagna. I militari si sono diretti verso un'abitazione a Marzocca di Senigallia, la precedente residenza della coppia, ma l'hanno trovata vuota.