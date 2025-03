Dayitalianews.com - Tragedia a Napoli: malore prima dell’allenamento muore calciatore 14enne

Un ragazzo di soli 14 anni Diego D. V. si è sentito male ed è morto mentre stava per scendere in campo con la sua squadra di calcio.su un campo da calcio a. Un ragazzo di 14 anni, Diego D. V., è morto improvvisamentedi iniziare l’allenamento con la sua squadra. Laè avvenuta ieri, 26 marzo in serata. Ildella partita di calcioDiego frequentava la scuola calcio C. N. e stava per entrare in campo per un allenamento quando si è sentito male. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi che, hanno raggiunto la sede della società. Sullaè stata aperta un’indagine e la salma ora è disposizione della Procura diche disporrà l’autopsia.Il messaggio della Scuola CalcioStruggente il messaggio della Scuola Calcio che sulla pagina facebook ha scritto: “Unaha colpito l’intera famiglia Cantera, siamo sotto shock, sono immediatamente sospese tutte le attività”.