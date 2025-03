Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-03-2025 ore 20:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdeveri trovati dalla redazione poco ilsulla principale rete viaria della capitale permangono rallentamenti e code su via del Foro Italico tratto della tangenziale Tra viale di Tor di Quinto via Salaria in direzione di San Giovanni sempre su via del Foro Italico per lavori fino al 28 marzo in fascia oraria dalle 22 alle 6 transito su carreggiata ridotta dalla galleria Giovanni XXIII Corso Francia in direzione di San Giovanni attenzione alla segnaletica e fino al 12 di aprile lavori di potatura su via Gregorio VII modifiche alla viabilità nei tratti interessati dagli interventi su via Faentina Fino al 23 maggio per lavori transito su carreggiata è ridotta all'altezza del raccordo anulare nelle due direzioni i lavori si svolgono in orario diurno tra le 9 e le 13 in uscita dalla città è tra le 12 e le 16 versomentre di notte il cantiere attivo tra le 22 e le 6 del mattino successivo attenzione alla segnaletica sul ponte dell'Industria da oggi 27 aprile per lavori di completamento in fascia oraria tra le 21 alle 6 transito su carreggiata ridotte senso unico alternato regolato da semaforo ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito