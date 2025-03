Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-03-2025 ore 19:30

LuceverdeBen ritrovati dalla redazioneancora intenso sul raccordo anulare con rallentamenti e code in carreggiata interna tra Flaminia Salaria più avanti tra Nomentana e Prenestina in carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni violentemente code anche in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi di nuovo su via del Foro Italico per lavori fino al 28 marzo in fascia oraria dalle 22 alle 6 transito su carreggiata ridotta dalla galleria Giovanni XXIII a Corso di Francia in direzione di San Giovanni attenzione alla segnaletica sul ponte dell'Industria da oggi fino al 27 aprile per lavori di completamento in fascia oraria tra 1 e 6 del mattino successivo transito su carreggiata ridotta e transito a senso unico alternato regolato da semaforo ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito