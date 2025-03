Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-03-2025 ore 16:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità sul Raccordo Anulare rallentamenti e code per incidente in carreggiata interna tra la centrale del latte la 24Teramo incidente anche su via Laurentina all'altezza di via del Fosso di Acqua Acetosa Ostiense in direzione del raccordo inevitabili ripercussioni per ilrestiamo su via Laurentina Fino al 23 maggio per lavori transito su carreggiata ridotta all'altezza del raccordo anulare nelle due direzioni lavori si svolgono in orario diurno tra le 9 e le 13 in uscita dalla città è tra le 12 e le 16 versodi notte il cantiere attivo tra le 22 e le 6 del mattino successivo attenzione alla segnaletica e fino al 12 di aprile lavori di potatura su via Gregorio VII modifiche alla viabilità nei tratti interessati dagli interventi proseguiranno fino al 15 di aprile lavori su via Cristoforo con riduzione di carreggiata tra via di Malafede via di Acilia in fascia oraria tra le 6 e le 12 in direzione di Ostia è tra le 11 e le 15 in direzione dell'EUR frequenterà formazione di allenamenti e code nelle ore dipiù intenso lavori di notte Poi su via del Foro Italico tratto della tangenziale fino al 29 marzo in fascia oraria dalle 22 alle 6 transito su carreggiata ridò dalla galleria Giovanni XXIII a Corso Francia in direzione di San Giovanni attenzione alla segnaletica