Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-03-2025 ore 14:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità dopo l'attivazione della nuova linea 96 e la modifica della 780 con la riapertura di Ponte dell'Industria il 31 marzo scatta la seconda fase del potenziamento della rete superficie del Municipio 11 da lunedì la linea 719 Sara prolungata muratelle saranno modificate le linee 774 e 786 sempre dalla prossima settimana sarà in strada anche nei festivi la linea 089 che collega via Portuense con via del Casale Lumbroso ancora per oggi e domani via Gregorio VII carreggiata è ridotta per lavori all'altezza di via Cardinale Tripepi in direzione Piazza Pio XI sempre Invia Settimo Oggi iniziano anche le potature in base alle fasi dei lavori saranno in vigore interventi temporanei sulla viabilità https://storage.googleapis.