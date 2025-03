Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-03-2025 ore 11:30

Luceverdeme trovati dalla redazione rallentamenti e code perintenso sul grande raccordo anulare dalla via Appia è il bivio per la diramazioneSud in carreggiata esterna Prenestina Appia su quella interna code sul tratto Urbano della A24L'Aquila da Portonaccio fino alla tangenziale est incolonnamenti sulla stessa tangenziale per un incidente già Batteria Nomentana e via di Tor di Quinto in direzione Stadio Olimpico difficoltà di circolazione in via Aurelia in prossimità di via Nicola Lombardi per un concorso che si sta svolgendo al centro congressi Ergife Code in piazza Armando Armellini provincia di ante avvenuto all'altezza di via Pisa un altro incidente la causa delle code in piazzale Pino Pascali all'altezza di Viale Palmiro Togliatti per i dettagli di queste ed altre non potete consultare il sito