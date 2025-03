Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-03-2025 ore 08:30

Luceverdedalla redazione per un incidente sul Raccordo Anulare all'altezza dello svincolo Ardeatina si sono formate code sulla carreggiata interna a partire dalla Prenestina sul restante percorso del raccordo ilda Talora è indicato sostenuto in particolare lungo la carreggiata esterna dove ci sono code a partire dalla Trionfale fino allo svincolo per La via Aurelia ancora in carreggiata esterna rallentamenti e code a tratti tra l'uscita a Tor Bella Monaca e lo svincolo per la Tiburtina incolonnamenti sulla Cassia e sulla Flaminia rispettivamente te la torta e Tomba di Nerone e tra Labaro e bivio di Tor di Quinto rallentamenti e code in entrata asulle diramazioni inNord eSud rispettivamente da Settebagni a Grande Raccordo Anulare e da Torrenova sempre fino al Raccordo Anulare soltanto Urbano della A24L'Aquila incolonnamenti a partire da Tor Cervara fino alla tangenziale est mentre in tangenziale ci si code dalla stazione Tiburtina a Tor di Quinto in direzione Stadio Olimpico incolonnamenti anche verso San Giovanni dall'uscita a Porta Maggiore Scalo San Lorenzo fino a viale Castrenseintenso con possibili rallentamenti sulla Pontina da Pomezia alla zona dell'EUR mentre sulla via Appia ci sono incolonnamenti da Ciampino alle Capannelle per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito