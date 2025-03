Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-03-2025 ore 07:30

LuceverdeBuongiorno dalla redazione e ben trovate questo appuntamento della giornata con un informazione sulla viabilità algiovedì 27 marzo cominciamo col segnalare un incidente sul Raccordo Anulare all'interno della galleria dell'appia Attenzione ci sono ancora una mentina carreggiata interna a partire dall' uscita Casilina sul restante percorso del raccordoda te indicato intenso e particolare lungo la carreggiata esterna dove abbiamo rallentamenti con possibili code a partire dall'uscita Trionfale Ottavia fino allo svincolo per La via Aurelia né ancora in carreggiata esterna nel settore opposto rallentamenti con code a tratti tra l'uscita a Tor Bella Monaca e lo svincolo per la Tiburtina ci sono i coronamenti sulla via Cassia e sulla Flaminia rispettivamente tra la storta e Tomba di Nerone e dall'albero al bivio di Tor di Quinto sulla tratta urbana dellaL'Aquila incolonnamenti a partire da Tor Cervara fino alla tangenziale est mentre in tangenziale abbiamo rallentamenti con code dalla stazione Tiburtina alla Salaria in direzione dello Stadio Olimpico i coronamenti verso San Giovanni dall'uscita Porta Maggiore Scalo San Lorenzo fino a viale Castrenseintenso con possibili rallentamenti sulla Pontina da Pomezia a zona dell'EUR mentre sulla via Appia coronamenti da Ciampino alle Capannelle questo Anche a causa dell'incidente avvenuto sul raccordo manifestazione infine questa mattina a partire dalle ore 10 in Piazza Vidoni Ci troviamo tra Largo di Torre Argentina e corso Rinascimento a ridosso quindi di Corso Vittorio non si escludono riflessi per ilmaggiori informazioni su queste altre notizie sul sito