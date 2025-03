Romadailynews.it - Traffico Lazio del 27-03-2025 ore 17:30

per un incidente attenzione nel percorrere la A1 Roma Napoli tra San Vittore e Caianello verso Napoli prudenza anche sulla A12 Roma Civitavecchia un veicolo in panne tra maccarese-fregene di il bivio per la Roma Fiumicino in direzione di Roma sia persia per lavori code sulla Salaria tra Passo Corese e Monterotondo Scalo verso la diramazione Roma nord incolonnamenti persulla Tiburtina tra Tivoli e Settecamini a tratti nelle due direzionisostenuto poi sul raccordo anulare con auguri in carreggiata interna dalla Cassia bis alla Salaria dalla Bufalotta alla Prenestina chiude anche lungo la carreggiata esterna dalla Pontina alla diramazione Roma sud e lavori notturni interesseranno la A24 Roma L'Aquila a partire dalle 22 fino alle 6 di domani mattina resterà chiuso per chi proviene da Roma ingresso sull'autosole sia verso Napoli sia verso Firenze in alternativa consigliamo di percorrere il raccordo anulare e se le indicazioni per la diramazione Roma Sud se diretti a Napoli o le indicazioni per la diramazione Roma nord se diretti a Firenze