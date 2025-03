Romadailynews.it - Traffico Lazio del 27-03-2025 ore 09:30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità manifestazione questa mattina a partire dalle 10 in Piazza Vidoni ci troviamo da Largo di Torre Argentina e corso Rinascimento a ridosso quindi di Corso Vittorio non si escludono disagi alda questa mattina e fino al 12 aprile lavori di potatura in via Gregorio VII lungo tutto il percorso istituita la disciplina provvisoria dinei tratti interessati dagli interventi seguire attentamente la segnale sul posto fino al 11 aprile riduzione di carreggiata per lavori su via Tuscolana tra Piazza Sulmona e via dell'Arco di Travertino in tratti saltuari e secondo l'avanzamento dei lavori possibili rallentamenti e code nelle ore di maggiora Monteverde in seguito al crollo di un'abitazione resta chiusa via Vitellia tra via Pio Foà il civico 45 attenzione alle modifiche alla viabilità senti sulla stessa via Vitellia all'altezza di largo Grigioni è su via Luigi Zambarelli e via Ludovica Albertoni