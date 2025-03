Movieplayer.it - Tradimento cambia programmazione: ecco le anticipazioni della doppia puntata di venerdì 28 marzo

Leggi su Movieplayer.it

collocazione e si sposta in prima serata alcosa vedremo negli episodi di domani, in ponda sia al pomeriggio che in prima serata. Nuovaper. L'appuntamento in prima serata si sposta al; alla domenica sera invece, trasloca Lo Show dei Record. Domani quindi, ritroveremo la soap turca su Canale 5 sia alle 14.10 che alle 21.40. Tra Tarik che scopre di essere stato avvelenato e Oylum alle prese con una gravidanza inaspettata,cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Nell' episodio precedente Guzide è stata accusata di tentato omicidio ai danni di Tarik; la polizia ha fatto irruzione a casagiudice, ma non ha trovato il corpo del reato. Con grande stupore di Yesim infatti, il medicinale utilizzato per provocare l'infarto .