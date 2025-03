Lanazione.it - Tra arte e cultura. Teatri, auditorium e l’effetto-Zenith

Tre, tre modi di vivere e intendere l’della rappresentazione, tre avampostili e sociali. Borgo Bello è noto ai perugini anche come il quartiere dell’e della, grazie a tre realtà che da anni solo la linfa e il cuore di una zona cruciale dell’acropoli: a pochi metri l’uno dall’altro lungo Corso Cavour, ecco la Sala Cutu, il Teatro Bicini e il Teatro di Figura, ognuno con la sua identità, le sue stagioni e un pubblico appassionate. Aisi aggiungono l’Marianum per la musica e il cinema. "In effetti siano la Rive Gauche di Perugia, questo è un quartiere speciale per l’" commenta Roberto Biselli, regista e attore che con il Teatro di Sacco ha fondato la Sala Cutu che guida e gestisce dal 1995. "E’ l’ultimo spazio rimasto in città che si occupa di teatro contemporaneo d’autore e di produzionele", sottolinea, ricordando i legami fortissimi con il quartiere.