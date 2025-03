Ilnapolista.it - Totti: «Spalletti mi mise falso nove a Genova perché non avevamo attaccanti. Da lì non ha cambiato più»

Francescoha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di “Cronache di Spogliatoio“. L’ex 10 della Roma e della Nazionale si è raccontato tra passato, presente e futuro, rispolverando aneddoti e facendo considerazioni interessanti, nonché lasciandosi andare a qualche rivelazione. Vi riportiamo un estratto delle sue parole.Francescoa tutto campoFrancescoha avuto la fortuna di iniziare la sua carriera condividendo lo spogliatoio con il suo totem di riferimento, Giuseppe Giannini. «Sono cresciuto con l’idolo in casa, lo vedevo come un principe o un re. Ho cercato di rubargli movimenti, il modo in cui giocava e quello che faceva durante il giorno. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, è una persona straordinaria, mi ha dato tanti consigli. La prima volta che l’ho visto ho dormito con lui in ritiro, dormivo con un occhio chiuso e uno aperto, non pensavo mai potesse succedere», ha raccontato l’ex capitano giallorosso.