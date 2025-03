Sololaroma.it - Totti: “L’addio speravo non arrivasse mai. Tornare a giocare? È mancato tanto così”

Francescosi è raccontato in un’intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, dove si è soffermato anche sulalla Roma ed al calcio. Questo un estratto delle sue parole, a partire dall’idolo Giannini: “Sono cresciuto con l’idolo in casa, lo vedevo come un principe o un re. Ho cercato di rubargli movimenti, come giocava e quello che faceva durante il giorno. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, è una persona straordinaria, mi ha dato tanti consigli. La prima volta che l’ho visto ho dormito con lui in ritiro, dormivo con un occhio chiuso e uno aperto, non pensavo mai potesse succedere”.Sultifoso da bambino: “Non pensavo tantissimo alla Roma, aspettavo la domenica. C’era solo 90° Minuto quindi le partite non potevi vederle e avevi solo quella mezz’ora per vedere tutti i gol della Serie A.